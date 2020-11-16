大陸叫車平台滴滴出行16日舉辦開放日，並正式公布定制網約車D1。全天候科技報導，滴滴出行CEO程維表示，D1是全球首款定制網約車，與比亞迪合作，花費三年時間打造。程維表示，滴滴計畫於2025年推出D3，普及100萬輛，搭載自動駕駛功能。並計畫在2030年去掉駕駛艙，實現完全自動駕駛。

報導稱，滴滴在2018年4月與31家汽車產業合作夥伴共同成立「洪流聯盟」，透過與車企廣泛合作，共同設計和定義面向未來的下一代共用智慧交通工具，並將這一定制車系列稱之為D1。

程維認為，D1和傳統汽車最大的不同在於，傳統汽車是為家庭所設計，而D1專為共享出行而設計。

滴滴出行副總裁、D1首席產品官楊峻介紹，D1的設計以後排乘客乘坐為優先，採用單側電動滑門，後排空間可以媲美C級車，配備了杯托、紙巾盒、USB充電口等功能。至於D1的司機專屬座椅，可讓司機在長時間駕駛工作中減緩疲勞。

D1還聯通了車子與滴滴平台，通過一塊10.1寸的大螢幕實現車網一體操作。值得一提的是方向盤上的「滴滴鍵」，司機通過「滴滴鍵」一鍵接單，無需在行駛過程中用手機接單。滴滴希望借助共享汽車D1，通過共享出行，來解決城市的擁堵等問題。

(工商 )