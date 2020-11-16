全台共有24座大型垃圾焚化廠處理一般廢棄物處理，平均營運期已達20年，面對外界質疑設備老化及效能降低等問題，環保署原將於111年進行其中17座的整改，為緩解整改期間的垃圾處理量能，已向政院提案將整改期延長至114年前完成。

環保署督察總隊表示，目前全台24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年，透過良好操作及定期維護，要將設備妥善率維持在97％，讓焚化爐沒有營運年限問題，已向政院提案由111年延長至114年前將至少17座焚化廠陸續完成或投入整理改善，並提早符合未來最新污染防治法規標準。

督察總隊指出，延長3年年限的原因有二，一是106-108年為焚化廠整改準備期，再來才會進行焚化爐處理改善；再者陸續有縣市政府向環保署提交焚化爐升級計畫，因此才向政院提案延長整改期限。

至於外界關注廚餘進入焚化爐處理排擠廢棄物處理，環保署強調「1噸廚餘並不等於1噸垃圾」，家戶送交垃圾車的廚餘原始含水量約高達85％至90％，經垃圾車壓縮、再經在焚化爐貯坑兩週分解腐質的過程而脫水至40至50％，最終重量僅存35％，處理後的廚餘熱值約為750仟卡／公斤，因此進場前的1公噸廚餘，最終約是僅抵換了0.1噸垃圾。

督察總隊說，108年全台焚化爐處理國內廢棄物可達650萬噸，運轉總發電量34.59億度，平均每燒一噸垃圾產生530度電，發電量及效率均達到歷史新高。

(中時 )