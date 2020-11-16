基隆一名郭姓男子竟將友人寄放的手槍、子彈放置鞋盒，藏在住處外樓梯口，某日鄰居整理樓梯間雜物時意外發現，嚇得通知社區管理員報警，警方到場採證指紋，郭男坦承犯行，基隆地院近日審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判1年8月徒刑，併科罰金3萬元。

判決指出，郭男2012年7月在暖暖區某公園，受友人委託手槍1把、制式子彈16顆、槍管1支，並將其藏在木盒，但因木盒潮濕，改放置鞋盒，藏在住處5樓通往6樓的樓梯間，未料，2016年2月下午鄰居在整理雜物時，意外翻到藏有槍彈的鞋盒，嚇得通知管理員。

管理員得知立即報警處理，警方到場後，採集槍枝上指紋，比對發現與郭男相符，將他依法逮捕，檢警偵辦時，郭男皆坦承不諱，檢方偵結起訴；槍彈送往內政部警政署刑事警察局鑑定後，確認均具殺傷力。

法官指出，郭男藏放槍彈對社會治安造成潛在危害，但無證據顯示郭男曾將槍彈供自己或他人犯罪使用，認定其動機、目的單純，審酌郭男犯始終坦承犯行也具悔意、犯後態度良好，依刑法第59條，酌量減輕其刑，處有期徒刑1年8月，併科罰金3萬元，罰金得服勞役，1千元折算1日。

(中時 )