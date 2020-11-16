遊戲比賽先偷練！冠軍一定是內定的？史上最香的一集！【奎丁】

知名網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，並有「雅典娜女帝」的稱號，後來踏足YouTuber圈，累積不少粉絲，近日她找來一群女網紅玩「激戰18招」，解鎖許多害羞姿勢，讓網友看了激喊「真香」。

影片中，奎丁找來超直白、涵涵兒、謝薇安等網紅一起玩遊戲，該遊戲號稱玩完可以讓「朋友變情侶」，玩法是依照指令在遊戲墊上做出動作，隊友則要想辦法屁股碰屁股，讓兩人體驗18個高難度姿勢，尺度相當害羞。

遊戲開始前，奎丁和超直白先偷練幾招，招式包含「洩洩你的愛」、「黃金交叉」、「只想包著你」等等，18種招式不只名稱聽了就害羞，做起來的姿勢更是讓人看了臉紅心跳，但沒想到兩人事先練過一輪，到了真正比賽時，卻還是慘輸另外2組，讓奎丁不禁表示：「影片變成留言終結，偷練也不一定會贏」。

不過，奎丁的這部姿勢大全目前Po的還是縮時版，讓不少粉絲敲碗想看正常速度，紛紛留言「第一次用0.25倍速看完一部影片」、「我感覺這集很母湯」、「這集太香我好暈」、「輸的原因，單身太久？」。

另外，奎丁還在IG向大家宣傳影片，只見她穿著「童貞發熱衣」，秀出逆天長腿，擺出其中5個火辣Pose，要大家選哪個最性感，讓粉絲們更是忍不住直呼「太誘惑了」、「每一個姿勢都很火！」

(中時新聞網)