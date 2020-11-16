一名老翁因為拿手機對著員警錄影，遭到員警喝斥「侵犯肖像權」，還搬出《社會秩序維護法》罰老翁2000元罰鍰，挨罰的老先生不服提出抗告，結果法官不但打臉這名搞不清楚狀況的員警，還告發員警涉嫌故意犯搶制罪。

提出抗告的七旬張姓老翁指出，他在花蓮火車站前遇到彭姓員警執勤，拿出手機錄影想要拍攝員警的臂章，員警卻警告他侵害人格及肖像權，因為拒絕當場刪掉影片檔案，還被員警推撞3次，導致左手受傷流血，事後員警還將他依違反《社會秩序維護法》，罰鍰2000元。

花蓮火車站。(中時資料庫)

老翁表示：當時員警戴著口罩，他既沒有動手也沒講話，不懂是怎麼侵害肖像權，又何來有強暴、脅迫或侮辱的行為。並且指控：「當我要離開時，他抓住我的左手，使我左手挫傷，流了許多血，壯年的警員可以向七旬老人如此暴力相向嗎？」

受理本案的法官勘驗彭姓員警密錄器影片，發現員警不但要求老翁刪除手機中的影片，還命令對方不得離開，並多次擋路。法院認為，公務人員在公開場所執行公務，並無隱私權或肖像權可言，一旦以此理由禁止民眾拍照，將對公眾監督執法造成嚴正影響。況且我國並無任何法律禁止民眾在公開場所對執勤的公務人員拍照、攝影，因此判處老翁抗告成功，免罰。

法官接著強調：老翁全程沒有試圖攻擊動作，員警也沒有獲得任何法律授權得以要求刪除影片檔案，加上他阻擋老翁離開，甚至造成對方受傷，已經涉嫌違反《刑法》之「公務人員假借職務上機會，故意犯強制罪」，因此法院依職權告發，以求端正警紀，並維持多數謹慎執行職務員警地職業尊嚴。

(中時新聞網)