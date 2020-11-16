高雄張姓直排輪男教練涉嫌把男童誘拐到汽車旅館拍裸照、逼口交及自慰，還用下體磨蹭男童屁股，遭家長踢爆。檢警查出6名男童和1名少男受害，張男被羈押時稱自己沒有性伴侶才會性衝動犯案，高雄地院依妨害性自主罪判張男9年6月，可上訴。

一名受害男童家長氣得向法官說「希望孩子成年前他都不要出獄」，張男目前仍在押。檢警查出，張男2011年就開始犯案，先向一名小五男童表示願意免費教授直排輪，結果兩度誘拐男童回家幫他自慰、口交得逞。

2013年，張男又認識一名小四男童，這次他竟幫男童自慰，還要男童幫他口交，惡行甚至一直持續到男童上國中三年級。直到有家長發現，才報警踢爆。

經查，張男曾在2所國小擔任直排輪教練，他坦承對多名男童下手侵犯，甚至拍下裸照留存，犯案手法幾乎都是先取得孩童家長信任，藉口帶出教學或到處玩玩，結果把人帶到汽車旅館洗澡、看A片，甚至幫男童自慰。

張男被逮後隨即被押，10月曾要求交保，法官審酌他自承「無性伴侶，不只對直排輪的男童有性衝動」，恐他有反覆施行之虞，裁定續押。

高雄地院認定張男至少染指7名男童，有家長氣得希望孩子成年前、張男都不要出獄，也有家長不願和解。法院認為張男利用男童及少年對他的信任，嚴重影響男童身心正常發展，惡性不輕，但因有自首，獲部分減刑，最後判9年6月，全案仍可上訴。

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(中時 )