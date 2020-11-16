曾國城、徐凱希12月31日將主持「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」，由華視轉播，表演卡司陣容再揭曉，有蕭煌奇、楊乃文跟Pink Fun。睽違多年沒有參與跨年活動的楊乃文，非常興奮能和高雄的朋友一起度過，也歡迎粉絲們推薦她高雄好吃、好玩的地方，「跟我一起迎接新的一年吧，來高雄找我」。而第二次參加義大跨年的蕭煌奇，透露將會帶舞者一起演出，特別把過去幾首開心的歌曲編成一段舞曲，希望到時候大家可以一起同歡。

蕭煌奇呼籲：「歡迎大家帶著家人、朋友一起來高雄義大世界共襄盛舉，一起度過一場難忘的跨年晚會！」並祝福大家都能身體健康、平安。而楊乃文出道23年，經典好歌很多，參與跨年演出消息一公布，粉絲紛紛留言點菜，〈女爵〉、〈靜止〉、〈推開世界的門〉都在其中，她目前對表演歌單十分保密，僅透露新歌、經典歌曲都會有，請粉絲好好期待。

楊乃文將參與義大跨年演出，歌單保密。（華視提供）

Pink Fun甫從選秀節目《菱格世代DD52》出道，由Nicole、心平、聖恩、巧瑜、思綾、以芯、朵莉、珮含、容容9位女孩組成，將首次跨年演出處女秀獻給義大跨年晚會，團員們都非常興奮，隊長Nicole說：「很期待第一次在外縣市跨年，和這麼多民眾一起倒數迎接新年，很緊張。」團員們則表示：「以前都是在電視機前面看轉播，沒想到有一天我們也會站上跨年舞台。」Pink Fun將於12月25日聖誕節推出〈粉紅炸彈〉，團員們將在跨年晚會首度完整獻唱新歌〈Love超能力〉。

Pink Fun將參與義大跨年演出，全員心情相當興奮。（華視提供）

「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」卡司陣容堅強，由茄子蛋開唱，MC HotDog熱狗、蕭煌奇、楊乃文、黃氏兄弟、Pink Fun輪番上陣演出，跨年倒數前後由楊丞琳、畢書盡壓軸演出。義大歡慶10周年，跨年煙火秀將展演10分10秒。

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