先奪下勝投王、防禦率王、三振王的中信兄弟洋投德保拉，今天再斬獲最大獎的年度MVP，能甩開開季時的低潮觸底反彈，他歸功於媽媽的鼓勵，「最想帶回去的就是獎盃，要跟家人分享。」

德保拉本季表現開低走高，開季先吞下5連敗，但他很快作出調整，拿下一波9連勝，最終以16勝、防禦率3.20、192次奪三振，先摘下投手「三冠王」。

今天頒獎典禮壓軸公布的年度MVP，德保拉以156分擊敗林安可的72分、周思齊的54分，拿下最大獎，他也是繼2008年La New熊強森後，又有以洋投身分奪下年度MVP的球員。

「少數洋將能拿獎是非常榮耀的事，其實我自己沒想過會得獎，但這也告訴自己要不斷努力，不能鬆懈。」德保拉坦言，其實剛公布前3名票數球員時，自己並未在意一定要得獎，只想著要如何幫助球隊贏球、拿下總冠軍。

而他獲獎時也提及遠在多明尼加的媽媽，「我非常感謝媽媽，因為她在球季剛開始時生病需要開刀治療，媽媽也鼓勵我不論碰到任何事情都要相信自己，也秉持著她的信念，自己也要加油。」

德保拉領完獎後，預計在下周三或五返回多明尼加，屆時他將帶著隊友幫他準備的伴手禮回國，但他笑著說：「最想帶回去的就是獎盃，要跟家人分享。」

(中時 )