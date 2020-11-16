被稱為近年來最大半導體騙局的武漢弘芯，曾延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任該公司執行長，加上該公司於2019年引進ASML的EUV光刻機台，一度被視為大陸半導體先進製程的希望之一，但隨著內部問題被揭露，陸媒指出，該公司確定被大陸官方接管，蔣尚義也選擇離開大陸前往美國。

先前有報導指出，武漢弘芯董事長李雪豔與曹山於2017年11月2日，成立資本額18億人民幣的北京光量藍圖科技有限公司，2人身份極度神秘低調，網上幾乎找不到他們的照片，僅成立13天，就與武漢市背景的東西湖區工發投，聯合成立了武漢弘芯半導體製造公司，但北京光量卻一毛錢都沒出。

綜合陸媒報導，北京光量日前變更股權，原自然人股東李雪豔與莫森退出，北京光量則是被武漢光量藍圖科技有限公司全資收購。武漢光量是2020 年 9 月 25成立的大陸國有獨資企業，註冊資本18 億元人民幣，由武漢市東西湖區人民政府國有資產監督管理局控股該公司，也就是說，武漢弘芯正式被大陸官方接管。

不過，武漢弘芯董事長仍由李雪豔擔任、莫森擔任董事。至於蔣尚義，據媒體透露已經在6月請辭，並在7月前往美國矽谷，不再過問武漢弘芯一切事物。至於武漢弘芯是否能恢復營運，由於該公司的工程款還有許多仍未交付，若是重啟將有一堆問題需要解決。

(中時新聞網)