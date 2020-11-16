美國太空探索科技公司SpaceX的載人太空船「載人龍號」（Crew Dragon）16日順利自佛州升空，將4名太空人送上國際太空站（ISS），開啟太空任務商業化的時代。上太空的4位太空人中，只有其中的日本太空人坐遍三款太空船，成為全球第3人創此記錄。

4位太空人中3名美國人分別是霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）和沃克（Shannon Walker），55歲的日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi）是全球第三個坐過三種太空船的人，分別是美國太空總署（NASA）的太空梭、俄羅斯「聯合號」空船和SpaceX「載人龍號」太空船。

野口曾在2005年搭乘美國「發現號」太空梭、2009年12月搭乘俄羅斯聯合號太空船，兩度赴ISS執行任務，其中在2009年至2010年期間，他在ISS停留了161天。

(中時 )