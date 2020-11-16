台南市安平區府前路二段市府永華市政中心後方，16日傍晚傳出街頭鬥毆事件。一輛計程車疑因與機車發生行車糾紛，雙方在街頭大打出手，51歲的陳姓計程車司機被機車騎士推倒在地後，還被猛踩、猛踹胸部，甚至被對方拿安全帽猛砸頭部，連路過民眾勸架也遭推開。警方據報到場時，機車騎士已經離開，陳男也被送到醫院急救，幸好沒有生命危險。

晚間9點多，管轄的市警四分局在循線將涉案的37歲王姓機車騎士傳喚到案，據他表示是行車糾紛所致，全案正由警方深入偵辦中。

這起行車糾紛發生在傍晚6點34分左右，王男與陳男在府前路二段、府前三街口發生行車糾紛後，當街起爭執，騎士持安全帽將陳男打倒在地，還不罷休的用腳踩住對方脖子，持續以安全帽重擊，過程遭民眾手機錄影，上傳網路。警方獲報趕到現場，騎士已逃逸無蹤，陳男送醫治療無生命危險，警方掌握車牌循線找到了王姓騎士。

目擊網友將鬥毆影片PO在「台南爆料公社」，還形容王男有如惡煞，將倒地的陳男往死裡打，更用腳踩住脖子，毆打過程長達5分鐘，現場民眾看得驚聲尖叫，畫面相當嚇人，但警察一來就跑掉。網友紛紛留言斥責，但也有網友認為應該要先知道前因，才作評斷。

(中時 )