台灣外籍移工逾70萬人，網友認為，移工多從事建築、照護等基層工作，「照理說收入不會太高」，但他們身上的行頭卻都很厲害，有些甚至iPhone新機不離身，跟薪資似乎不成正比，到底兼幾份差？

一名網友在PTT發問，以前看移工們假日出遊都搭火車或騎腳踏車，現在很多人改騎電動自行車，放假還會載女友出去玩，甚至喝高價手搖飲，「移工們是不是已經財富自由了？」

不少網友表示，「很多移工手機拿得都比大學生好，前幾天還看到一個拿iPhone 12的」、「更厲害的，假日揪團搭遊覽車出去玩」、「他們來台灣賺幾年，就可以回老家蓋大房子」、「常加班的，一個月領6、7萬元都有」。

網友分析，有些移工其實學歷很高，不少人大學畢業且英文流利，在電子廠工作都直接看英文說明書；但移工也有辛酸的一面，大多從事台灣人不想做的行業，大部分人被仲介控制，最慘的是發生公安意外，都草草了事。

(中時新聞網)