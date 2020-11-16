MTV音樂頻道從耶誕節當天起，25日當晚於台北大直ATT SHOW BOX推出該台招牌演唱會節目《MTV最強音》。該節目從2016年舉辦9場，最終站更移師台中圓滿劇場盛大舉行，曾締造94萬觀看人次紀錄，2018年於三立攝影棚舉辦4場主題式演唱會即暫停，2020年底再次回歸。演唱會將由Lulu黃路梓茵主持，黃豪平擔任幕後直擊主持人，演出陣容包含ØZI、五堅情WOLF(S)成員陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、白安、呂士軒、李芷婷、GEmma吳映潔、高爾宣、許含光、鼓鼓呂思緯以及魏如萱。

繼《MTV最強音》後，2021年也將推出超強年度計畫，除將舉辦常態性品牌活動，隨著世代轉變，為強化MTV娛樂台在市場上的品牌獨特性，計畫結合唱片宣傳歌手，不定期舉辦常態性粉絲活動，目前暫規畫的活動類型有「MTV CLOSE UP」，預計明年舉辦8場，特色是近距離、互動性強的小型活動，每場參與人數200人以內。

此外節目將努力顛覆觀眾想像，娛樂資訊節目《我愛偶像》、脫口秀節目《零捌卡好笑》、談話性節目《零捌歐北共》之外，預計5月將推出一檔旗艦型綜藝節目。

(中時 )