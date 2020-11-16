台灣進不了RCEP，網友表示當台灣初捐口罩給國際各國「是不是白捐了？」（示意圖／中時資料照片／張鎧乙攝）

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP於昨（15日）正式簽署，不過台灣卻不在15個會員國之中，被媒體人揶揄為東亞孤兒、國際孤兒。民眾氣噗噗上網表示，既然結果台灣都進不了RCEP，當初捐口罩給國際各國「是不是白捐了？」網坦言，國際社會就是無情。

原PO在PTT八卦板上以一篇「口罩是不是白捐給外國了？」引起熱議，原PO表示，日前WHO友邦替台灣發言，被挪威主席卡掉，而15日誕生的RCEP，東亞主要國家中，除了北韓外，就是台灣沒能加入。讓他氣噗噗表示「那年初幹麻捐口罩啊？台灣用口罩刷存在感結果卻被當成邊緣人，那些收到的國家好意思嗎？」

貼文一出，有網友就說「我們捐口罩又不是求回報，是為了幫助有需要的人吧」、「都叫捐了 還要回報？」、「捐了要求回報就不叫捐」。但多數人都認為，感覺不出來國際地位有因捐口罩而改變。網友表示，「全民買單，結果是熱臉貼冷屁股」、「Tawain can help , but no one can help」、「肥宅幫女森買宵夜修電腦結果人家還是跟渣男跑了」。

但也有人怒批，「不求回報是在騙誰？當初台灣夠用嗎」，稱口罩外交一開始就是拿來大內宣的。「大內宣就夠了啊，懂嗎」、「與萊豬一樣從來就不是交換，這叫歡喜做甘願受」。網友也指出，國際社會本來就很無情，加上RCEP本來就是由大陸主導，以各國利益來說，大陸高出台灣太多，真的想要在國際有話語權，那就得在某方面獨步全球。網表示「口罩成本那麼低，多做些出來做外交也沒什麼，但認為會有回報就算了，外交是憑實力說話的」、「現在你才知道國際社會的無情？」、「努力不見得會成功，但不努力絕對不會成功，懂嗎」。

(中時新聞網)