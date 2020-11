台灣進不了RCEP,網友表示當台灣初捐口罩給國際各國「是不是白捐了?」(示意圖/中時資料照片/張鎧乙攝)

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP於昨(15日)正式簽署,不過台灣卻不在15個會員國之中,被媒體人揶揄為東亞孤兒、國際孤兒。民眾氣噗噗上網表示,既然結果台灣都進不了RCEP,當初捐口罩給國際各國「是不是白捐了?」網坦言,國際社會就是無情。

原PO在PTT八卦板上以一篇「口罩是不是白捐給外國了?」引起熱議,原PO表示,日前WHO友邦替台灣發言,被挪威主席卡掉,而15日誕生的RCEP,東亞主要國家中,除了北韓外,就是台灣沒能加入。讓他氣噗噗表示「那年初幹麻捐口罩啊?台灣用口罩刷存在感結果卻被當成邊緣人,那些收到的國家好意思嗎?」

貼文一出,有網友就說「我們捐口罩又不是求回報,是為了幫助有需要的人吧」、「都叫捐了 還要回報?」、「捐了要求回報就不叫捐」。但多數人都認為,感覺不出來國際地位有因捐口罩而改變。網友表示,「全民買單,結果是熱臉貼冷屁股」、「Tawain can help , but no one can help」、「肥宅幫女森買宵夜修電腦結果人家還是跟渣男跑了」。

但也有人怒批,「不求回報是在騙誰?當初台灣夠用嗎」,稱口罩外交一開始就是拿來大內宣的。「大內宣就夠了啊,懂嗎」、「與萊豬一樣從來就不是交換,這叫歡喜做甘願受」。網友也指出,國際社會本來就很無情,加上RCEP本來就是由大陸主導,以各國利益來說,大陸高出台灣太多,真的想要在國際有話語權,那就得在某方面獨步全球。網表示「口罩成本那麼低,多做些出來做外交也沒什麼,但認為會有回報就算了,外交是憑實力說話的」、「現在你才知道國際社會的無情?」、「努力不見得會成功,但不努力絕對不會成功,懂嗎」。

(中時新聞網)