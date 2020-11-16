百萬油土伯「這群人」，近期又有新作品登上YouTube發燒影片第一名。這次影片主題「哥跟姐的經典語錄」特地邀請到劉書宏擔任特別嘉賓，演出「志明哥」一角，劉書宏好幾段的表演讓網友們笑到飆淚，直說志明哥好適合當黑道老大。

圖/ 翻攝自這群人YouTube

影片中真實呈現許多生活職場中的「哥」跟「姐」常有的一些「生活習慣」，比如說「哥對異性都很溫柔」、「哥對同性都很兇」、「哥跟姐都喜歡買單」、「在職場上很在意地位」、「臉書打開都是老人做菜」…等等，都將許多細節詮釋的相當到位。

其中讓最多人笑噴的，就是劉書宏在「職場上很在意地位」中飾演的志明哥，對於工作人員要求要再一次的時候，一秒前輩上身，直說自己入行13年，沒有要耍前輩威嚴，而且從沒拿自己地位壓其他人。

看到笑翻的網友都說「劉書宏實在太會演了，實在太喜歡最資深的志明哥」、「劉書宏真的是專業 真的太好笑了啦志明哥！笑死我了」、「志明哥缺一條粗的金項鍊啦」、「糟糕這影片會不會太有感了」。

圖/ 翻攝自這群人YouTube

除了劉書宏，董仔的超浮誇睫毛也讓資人笑到肚子痛，不少人覺得群人演得實在太棒，把些所謂「哥」跟「姐」在現實生活中的討厭之處，變得好笑、有趣許多。

(中時新聞網)