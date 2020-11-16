美國近年來努力限制大陸使用美國軟體用於高科技研發，但截至目前為止，解放軍研究人員仍在繼續使用這些軟體，包括用於高超音速武器技術研發。高科技行業人士估計，不只在軍事用途，在所有高科技研發時，科學家與工程師使用的軟體工具中有8成都是美國貨。美國公司為保住大陸市場，改採軍事版與商業版分離，以規避政策限制。

《多維新聞》引述大陸《航空學報》研究報告稱，解放軍國防科技大學教授張峰領導的研究小組通過美國公司Ansys提供軟體，進行大量的空氣動力學模擬，旨在解決在比5倍音速以上的速度中如何控制飛行的問題。

報導引述公開信息稱，解放軍國防科技大學不是唯一一所使用美國軟體發展尖端武器的大陸軍事研究機構，Ansys獲得授權讓列入實體清單的大陸機構或公司使用其產品，還有不少美國企業也獲准以此方式出售產品。

報導表示，美國政府試圖限制大陸使用這些工具成效有限，例如進行核潛艇、間諜衛星等軍事計畫的哈爾濱工業大學，今年6月宣佈已無法使用美國數學軟體MatLab。該校先前被美國視為「敵對實體」，在校方在沒有特別許可的情況下，無法使用任何美國產品或服務。

行業人士估計，在大陸的科學家和工程師所使用的主流工具中，有超過8成源自海外，主要來自美國。華為等高科技巨頭就通過這些工具，設計了部分高端電腦晶片。

北京航空航太大學教授馬寶峰認為，美國公司不願意失去龐大且快速增長的大陸市場，因為大陸在研發方面進行大量投資，其投資規模僅次於美國。

使用這些工具的大陸研究人員透露，解決上述問題的策略包括針對軍事和商業用戶，分別推出不同版本的軟體，而在大陸出售的軟體大多為商業版本。

報導說，美國政府限制的項目包括人工智慧軟體、感應器、無人機、以及民用或軍事認定目標的衛星等地理空間軟體。規定自今年初實施後，出口這些軟體必須先申請執照。

(中時新聞網)