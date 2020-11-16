一架阿拉斯加航空民航機，14日晚間在降落亞庫塔特機場時，早已清空的跑道上，竟然出現不速之客─一對棕熊母子。飛機與熊正面相撞，母熊慘死，2歲的小熊撿回一命。但因撞擊力道猛烈，飛機機體受損。

這架波音737-700飛機順利降落後已經減速，但此時機師卻瞥見兩個影子在跑道上奔跑，但飛機已經來不及閃避。航空公司表示，「前起落架沒有撞上兩隻熊，但機長感覺到左側機身的撞擊力道，當時熊母子剛從飛機下方通過。」

巨大的衝擊力導致母熊當場慘死，屍體橫陳在跑道中央。飛機的發動機整流罩嚴重受損，但幸好機組員和乘客安然無恙。阿拉斯加州運輸部門發言人達普塞維奇說，當時天色已暗，且機場員工已遵循標準程序檢驗跑道。

這架班機從科多瓦小鎮起飛，終點為阿拉斯加首府朱諾，但因飛機受損，只好繼續留在亞庫塔特，預期將花費數日才能修好。

這座機場因地處偏遠，平常只以圍籬與外部隔開，但機場工作人員對於不小心闖入的野生動物，向來訓練有素，會開車或以煙火，把牠們趕離危險區域。

(中時 )