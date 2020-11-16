中台灣智慧機械與製造大聯盟，16日正式成立，由中興大學與台灣區工具機暨零組件公會、台灣智慧自動化與機器人協會，及財團法人精密機械研究發展中心，共同簽署合作備忘錄，並推舉興大副研發長蔡清池，擔任聯盟總召集人，將匯集產官學研龐大研發能量，帶動中台灣智慧機械之都。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機產業這幾年面臨很大的挑戰，從中美貿易戰到新冠肺炎疫情，到這兩天「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署，工具機產業已不能再單打獨鬥，要靠團體戰，才能殺出重圍，他建議可從RCEP裡，找經濟成長快速的經濟體，用「一對一方式」談判，簽署互惠協定，降低關稅。

另台灣在各國成立辦公室，在文化、法律、市場等領域提供諮詢服務，鼓勵銀行設點，服務當地台商的中小企業融資，若有台資大企業設廠，政府更應鼓勵其採用台灣製品。許文憲認為，此策略聯盟的成立，產學界能有更多密切交流，將對產業的整體發展，可產生積極正面的效應。

此次聯盟啟動典禮與結盟簽約儀式，由中興大學副校長周至宏，與台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣智慧自動化與機器人協會副理事長陳政興、財團法人精密機械研究發展中心副總李健勳代表簽署，會中推舉興大副研發長蔡清池，擔任聯盟總召集人。

周至宏表示，該聯盟的目標是建構兼具研、驗、培、展功能的全方位協同創新平台，針對大台中地區精密機械產業、航太產業、智慧機器人產業、半導體產業、電動車與自駕車產業、生醫科技產業發展所需製程設備、智慧製造技術及產業人才，進行客製化及跨域整合的產學合作研發、智慧應用示範、創新技術驗證，及工業4.0跨領域的人才培育。

陳政興指出，我們樂見由中興大學領航召號下，成立「中台灣智慧機械與製造大聯盟」，期盼未來聯盟成員能持續深化交流合作，「鏈結」中台灣地區智慧機械產業，為協助產業提升而努力。

李健勳強調，目前產業反映比較大的問題為人才斷層，面對AI、大數據及5G等新科技，對產業來說，是比較陌生的，期盼藉由聯盟強化「鏈結」學校的基礎理論研究、產業需求，及人才的培訓，為迎接後疫情時代，提前做準備。

與會的公司，還包括程泰機械、上銀科技、發得科、福裕事業及鐿鈦科技等數十家公司。

(工商 )