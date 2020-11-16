金雨企業（4503）16日公布今年前三季財報，受到新冠肺炎疫情影響，累計前三季合併營收1.66億元、年減44.58％，稅後虧損241萬元，不如去年同期稅後淨利2,166萬元，每股淨損0.06元，不如去年同期每股淨利0.55元。

金雨第三季合併營收4,839萬元、年減53.49％，稅後虧損1,091萬元，不如去年同期稅後淨利431萬元，每股淨損0.28元，不如去年同期每股淨利0.11元。金雨董事長卓政懋分析，全球彩票機龍頭廠-美國上市公司IGT，去年下訂產品金額，約占金雨營收比重達三、四成，但今年因疫情影響，導致各國封城，且賭場暫停營業，讓IGT下單量明顯減少；另外，疫情也影響自動販賣機的經營大環境，導致台灣及大陸等地業者惡性競爭，讓業者的代工毛利率降低。

至於金雨今年來承接統一及黑松的自動販賣機訂單量也減少，影響公司營運表現。由於上述不利的因素，都是公司今年第三季及今年前三季營運績效，不如去年同期的原因。

金雨與建國科大成立技術合作專區，最近正式揭牌，雙方將攜手合作投入發展新一代智能販賣機行動科技，建國科大除提供金雨的技術協助外，也將進行運維人才培訓，以落實產學合作成果。

(工商 )