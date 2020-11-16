「日本一」系列賽（日本大賽）將於周六（21日）開打，中央聯盟優勝讀賣巨人隊決定18日開拔到大阪京瓷巨蛋球場，提前3天適應場地，準備迎戰太平洋聯盟優勝軟銀鷹隊。屬於巨人主場的第1、2、6、7戰將在此舉行，第2、3、4戰則移師軟銀主場福岡巨蛋，使得巨人完全喪失主場優勢。

巨人隊的情形有點像今年大聯盟的兩聯盟冠軍戰和世界大賽，都是在中立球隊的主場進行。大阪京瓷巨蛋是歐力士猛牛隊的主場，巨人隊平時很少造訪，突然要去打重要性最高的日本大賽，球隊多少有些忐忑不安。

會造成這種情形是因為今年新冠肺炎疫情的緣故，日職延後開幕，日本大賽順延兩周，東京巨蛋事先已安排都市對抗賽，剛好又是巨人隊奪冠，日本大賽只好移往他地，並選在大阪京瓷巨蛋比賽。

尤其去年日本大賽巨人隊4連敗，慘遭軟銀橫掃，第3、4戰在東京巨蛋主場都輸球，今年換到不熟悉的場地比賽，恐怕會更難打。巨人隊今（16）日在東京巨蛋主場恢復練球，監督原辰德表示，不會忘了去年4連敗的慘劇，會做好萬全準備，拿下自2012年以來暌違8年的總冠軍。

(中時 )