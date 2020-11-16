江啟臣臉書發文。（摘自江啟臣臉書）

國民黨參加民間團體發起的1122反萊豬大遊行，黨主席江啟臣今晚在臉書公布路線圖，邀全民一起站出來，用行動拒絕萊豬，護食安，並公布登記參戰網址：https：／／chichen.org／zzJWd。

江啟臣說，民進黨開放萊豬進口，是毫無保留的全豬進口，完全不在乎民眾的健康，開放前也沒有與民眾溝通，一紙行政命令就要全民接受，吃人夠夠！

他說，為了挺萊豬，不惜製造假新聞抹黑民間商家、不惜動用公權力，壓迫人民言論自由，自8月28日宣布開放至今依然沒有為開放萊豬向國人正式道歉。

江啟臣表示，蔡英文總統執政四年多以來，公然大搞政治酬庸，監察院變成民進黨東廠，對丁允恭性侵案、行政院變成側翼網軍指揮中心事件、黑箱開放萊豬等等重大爭議，通通不聞不問，讓民進黨的一黨獨大，逐漸變成如今的獨裁專制。

他說， 11月22日反萊豬大遊行，將會在12：30中正紀念堂開場，當天我們統一穿著黑色上衣，行經中山南路，到立法院和行政院，最後抵達民進黨黨部。希望所有的好朋友，都能來參加這次的反萊豬大遊行，用行動來告訴民進黨政府，我們拒絕萊豬！

當天活動流程：12：30領取抗議小物@中正紀念堂；13：00集結完成；13：30遊行出發。

(中時 )