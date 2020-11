美國陸戰隊(USMC)是個相當特別的兵種,他們幾乎是海陸空三軍的總合,陸戰隊人人都是步槍兵,還有自己的船艦、自己的戰機、自己的戰車部隊,現在他們還有自己的太空部隊。

太空新聞(Spacenews)報導,11月13,美軍陸戰隊司令部表示,他們將成立「陸戰隊太空司令部」(Marine Corps Forces Space Command),並指派馬修·格拉維少將(Maj. Gen. Matthew Glavy)將擔任陸戰隊太空司令指指揮官,授旗儀式於內布拉斯加州的歐福特空軍基地(Offutt AFB)舉行。

這位少將原本是陸戰隊網路空間司令部( U.S. Marine Corps Forces Cyberspace Command)的指揮官,也就是說他現在管理網路也管理太空,總部也將設在陸戰隊網路空間司令部的總部-馬里蘭州的米德堡。

海軍陸戰隊發言人說:「陸戰隊網路軍與陸戰隊太空軍是兩個部隊,將保持各自獨立的指揮權,儘管是由1位指揮官負責。」

格拉維表示:「太空和網路都是訊息環境中的重要場域,結合在一起可以提供陸戰隊強大的競爭優勢。」

任務與目的(task and purpose)笑稱,美國陸戰隊之歌可能要改一下歌詞了,原本唱的是「從蒙提祖馬的大廳, 到的黎波里海岸....(From the halls of MontezumaTo the shores of Tripoli)」,現在可能要改成「從蒙提祖馬的大廳, 到浩瀚無垠」(From the Halls of Montezuma to infinity and beyond)

有些網友聯想到許多著名科幻電影與科幻遊戲,紛紛在問:「陸戰隊星艦在哪?」、「需不需要太空星艦的操砲手?我要在哪裡報名?」

(中時新聞網)