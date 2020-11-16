大陸黑龍江一名34歲計程車司機，日前到一家按摩會館放鬆，與一名按摩師到小房間聊天，大約過半小時後卻突然暴斃身亡，但司機的妻子，質疑丈夫死因不單純，且當時抵達現場時，死者沒穿褲子，更讓妻子認為丈夫是因為「馬上風」暴斃。

這起命案發生在本月9日，大約下午2點，計程車司機前往當地一家商務會館享受按摩服務，當天4點多，家屬接到通知，表示司機突然暴斃。根據按摩店小姐表示，該棟會館2樓是浴區、3樓則是按摩區，而司機當時在3樓時，竟已經透露身體有點不舒服。

司機在該房間裡暴斃身亡(圖片取自微博)

根據外媒報導，司機當天選擇「一洗一搓一足療」，按摩小姐說按摩當下，司機只有說「有點悶，想找地方休息」，因此移至5樓，當時兩人進入房間，司機覺得悶熱便脫掉上衣，按摩小姐則是邊幫對方挖耳朵、邊聊天，看起來相當正常，直到司機上廁所回來，臉色不對勁、步伐也不穩，按摩小姐趕緊通知經理，業者發現狀況不佳，隨即打電話求救。

但司機的妻子質疑會館說法，從調閱的監視器中，死者到5樓時，衣服皆穿好，但家屬抵達現場，發現死者後背發青、沒穿褲子，工作人員還用塑膠袋將遺體裝起來，放置在車上，因此妻子懷疑會館做賊心虛，可能是丈夫受不了小姐挑逗，才會「馬上風」暴斃，至於詳細死因，也只能等待驗屍報告出爐。

(中時新聞網)