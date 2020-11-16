109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，今天由公開女一級點燃戰火，衛冕軍世新大學上季冠軍賽MVP林蝶留隊繼續和隊友拚連霸，加上來自菲律賓的潔丹妮兒（Jack Daniele Animam）增加禁區戰力，首戰115比44輕取台灣體大，跨出好的第一步。

潔丹妮兒2015年首度踏上寶島，此後年年來台參賽而與林蝶認識，之後世新女籃也曾赴菲律賓交流，兩人培養出好感情，如今能同隊作戰，讓潔丹妮兒直呼「很開心」，UBA新球季首戰她繳出18分、5籃板、6抄截及3阻攻精彩數據，搭配林蝶18分、8籃板、4助攻，成為世新禁區最穩定的守護神。

今年全球面臨新冠肺炎疫情考驗，潔丹妮兒來台前因為菲律賓封城，長達7個月無法打球，今天站上UBA舞台，她笑著形容：「感覺好像活了過來。」

至於首日最後一場賽事，由台灣師大對壘北市大學，台師大以76比56力退北市大，結束自105學年度4強賽起的對戰6連敗，展現重返四強的氣勢，總教練梁嘉音認為，首戰獲勝只是一個開始，希望球隊有始有終，球季第一場和最後一場都能收下勝利，她並說：「球員都很有心，表定的練球行程結束後，還會自發性再做加強，是球隊好幾年沒見的情形，讓我覺得她們有在進步。」

(中時 )