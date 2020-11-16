彰化縣政府首場「鹿港轉運站興建營運移轉案（BOT）」招商說明會，16日在台北天成大飯店登場。與會的彰化縣長王惠美表示，鹿港轉運站將採取BOT促參案模式進行招商，將興建地下2層汽車停車場，1樓為客運轉運站，規劃9座大客車月台，2到10樓規劃旅館、商場、及影城等附屬事業，是彰化首座複合型轉運站，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人的就業機會。

該BOT案預定今年12月正式公告招商，並公開徵求廠商申請案，明年4月完成綜合評選，明年5月完成議約與簽約；簽約後的四年內，興建完成，並開始營運。

該招商說明會16日由彰化縣長王惠美親自主持，包括力麗觀光開發、秀泰影城、統一超商、晶華國際酒店集團、麗寶建設、日勝生關係企業萬達通實業，及天成飯店集團等約30家業者前往聆聽，並表達高度興趣。第二場招商說明會，將於本月19日在台中裕元花園酒店登場。

王惠美指出，鹿港生活圈，包括鹿港及鄰近的福興、埔鹽、和美及芳苑等，總計約有30萬人，為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路，規劃興建綜合性客運轉運站，就是鹿港轉運站。

王惠美強調，再過三年，即2023年，就是彰化建縣300年的歷史時刻，鹿港集文化及產業之大成，每年觀光人潮達800萬人次，是一個開放式的博物館，包括鹿港天后宮及龍山寺等廟宇，香火鼎盛，豐富的美食小吃、古蹟建築、傳統工藝，及4位人間國寶。

鹿港還有彰濱工業區、Google台灣資料中心、鹿港頂番婆水五金產業專區、離岸風電產業發展，都訴說著鹿港的過去與未來，極具魅力，非常值得各位及國際旅客來鹿港，做深度旅遊，目前也有旅行社推出來彰化到南投三天二夜總值1.68萬元的旅遊行程，歡迎大家來深入探訪鹿港古鎮的人文風情。

財政部國有財產署改良利用組長劉芸真指出，鹿港轉運站BOT案招商的土地。其中，彰化「縣有地」占86％；國有財產署的「國有地」占14％，國有地藉由與縣府共同招商後，把國有地也活化；同時把民間力量都帶進來，就是所謂三贏、四贏及多贏局面，該署竭誠地歡迎大家前往投資彰化。

與會貴賓，還包括台北市彰化同鄉會理事長梁明聖、世界彰化同鄉會總會副總會長謝坤宗、彰化縣政府工務處長林漢斌、彰化縣工策會總幹事張啟楷、經濟暨綠能發展處副處長王盟貴，及廠商代表等。

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