投資人押注美國經濟將會反彈，並預期拜登內閣的政策可望提振美國小型企業獲利，刺激美國小型股近來強勢反彈，表現超越大型股。

美國小型股指標羅素2000指數13日創下2018年來收盤新高紀錄，全周勁升6.1％。

根據Dow Jones Market Data數據顯示，羅素2000指數在11月頭兩周勁升13％，創下每月頭十個交易日最大漲幅紀錄，同期標普500指數漲幅約9.6％。

羅素2000指數近期強勁反彈，一掃2020年稍早的低迷。美國小型企業較大型同業更倚重本國市場，美國在2020年稍早實施封鎖令時，重創小型企業股價。

不過就全年漲幅來看，羅素2000指數表現仍遜於美國其他主要指數。根據FactSet數據顯示，2020年迄今羅素2000指數累計上漲4.5％，同期那斯達克指數勁升32％，而標普500指數揚升11％。

蘋果和亞馬遜等科技巨擘帶領美股走出3月的低潮，但近期新冠肺炎疫苗研發傳出振奮人心的好消息，刺激能源、旅遊和娛樂類股反彈。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗傳出重大進展後兩個交易日，羅素2000指數的漲幅較科技股雲集的那斯達克指數高出8.52個百分點，創下至少1986年來最佳成績。

投資人預期拜登內閣將會擴大政府支出，以協助美國經濟復甦，帶動小型股股價節節攀升。汽車零件公司Cooper-Standard控股11月6日公布優於預期的財報，迄今股價躥升70％。

Benchmark分析師瓦德（Michael Ward）表示，2020年稍早，封鎖令讓投資人避開小型股，如今他們有了買進的理由。

威脅羅素2000指數漲勢的一大因素是新冠肺炎確診案例攀升，美國疫情升溫可能引發新一波封鎖計畫，將打擊小型企業獲利。

(工商 )