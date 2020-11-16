歐美消費者需求帶動亞洲國家出口成長，加上亞洲多國控制新冠肺炎疫情的成效較佳，讓亞洲工廠持續運作，亞洲經濟體顯然是經濟全面復甦競賽中的贏家。

新冠肺炎疫情將全球經濟打入衰退，不過國際貨幣基金（IMF）估計，大陸2020年經濟可望擴張2％，成長率將是全球主要經濟體中最佳，相較之下，同期全球經濟預估緊縮4.4％，而美國下滑4.3％。

此外，IMF預估，越南2020年經濟將成長1.6％，而韓國估計下滑1.9％。

出口是推動亞洲經濟體走向復甦的力道之一，特別是對美國和歐洲出口。亞洲國家是筆電、通訊設備、電視和其他家用產品的最大製造商，全球消費者在居家防疫期間對上述商品需求暴增。

防疫期間民眾在遠端工作，對筆電和螢幕等產品的需求躥揚，研究機構TS Lombard負責研究大陸和北亞的經濟學家葛林（Rory Green）表示：「我們把這種情況稱為Zoom熱潮。」

然而光是控制好疫情並不一定保證經濟成長，泰國的確診人數相對較低，但泰國2020年經濟可能萎縮7.1％，主要因為泰國高度倚賴觀光客，但疫情讓泰國的觀光產業陷入寒冬。

此外，少數亞洲國家2020年經濟可能大幅衰退，例如印度與菲律賓，估計分別下滑10.3％與8.3％。兩國深受疫情重創，而且印度缺乏大型電子出口產業。

亞洲經濟體享受出口揚升的同時，最大的問題是市場需求可維持多久。

再者，隨著歐美的疫情再次升溫，西方消費者對開支可能更為小心謹慎，將是亞洲經濟體的一大風險。

根據顧問機構德勤（Deloitte）的零售調查顯示，38％的美國消費者因為經濟考量，打算在今年年終購物旺季減少開支，而家庭支出可能較去年減少7％。

(工商 )