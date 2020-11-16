疫情續升溫 美確診人數破1,100萬大關 22:412020/11/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美染疫總人數破1100萬。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診人數在過去一周新增逾100萬人，讓美國染疫的總人數超過1,103萬人。此外，住院人數亦創下紀錄，截至15日已逼近7萬人。 (工商 ) #美國 #確診人數 #續升 #萬大關 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》美國新冠肺炎確診數破1100萬大關 08:512020/11/16 財經 美新冠確診破1100萬人 疫情加速惡化 8天增百萬新病例創紀錄 09:372020/11/16 國際 《國際社會》連3日破200確診 南韓政府警告1個月內恐爆發新一波疫情 16:132020/11/16 財經 《國際社會》美染疫衝破1100萬 拜登顧問團促立即採取行動 12:152020/11/16 財經 《國際社會》英法確診數稍降 義大利米蘭仍嚴峻 11:072020/11/16 財經 秋冬防疫專案將出爐 邊境、社區、檢驗三大塊更嚴格 15:312020/11/16 生活 小港醫院歡慶22歲 為空汙、疫情把關 16:562020/11/16 寶島 無薪假人數續降 創疫情高峰以來新低 12:002020/11/16 財經 不畏疫情 1111人力銀行線上職缺49萬筆 創13個月新高 17:472020/11/16 財經 兩大稅務風險 PwC：疫情與保護主義 15:402020/11/16 財經 生活熱門新聞 Moderna疫苗傳94.5％有效性捷報 指揮中心回應了 - 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 - 生活 30秒躺屍...太極大師馬保國過半年突宣布退出武林 真正原因曝光 - 生活 誠品首清倉 萬物特賣會數十萬件書籍好物1折起 - 生活 全聯驚見麝香葡萄 佛心價格曝光網暴動：終於吃得起 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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