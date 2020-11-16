股神巴菲特的投資策略似乎出現大轉彎，以往他偏好的「大象級併購」2020年不復見，今年讓他大手筆投資的對象，竟是自家公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），發動史上最大庫藏股行動。

手握將近1,500億美元現金部位，巴菲特今年大舉入股或收購整家公司的壓力愈來愈大，但這位享譽全球的投資之神，今年的併購動作寥寥無幾。

波克夏今年屈指可數的收購案中，包括買進Dominion Energy公司的主流能源業務，另外以60億美元投資5家日本企業。波克夏也砸下2.5億美元，入手數據倉庫供應商雪花（Snowflake）的IPO（首次公開上市）股票。

而對比波克夏的規模及坐擁的現金，今年的投資標的都稱不上「大象」（elephant）等級。巴菲特一向偏愛尋找「大象級」獵物來收購。

事實上，巴菲特掌舵的波克夏，今年最大手筆的投資竟是回購自家股票。第三季波克夏買回90億美元自家股票，今年前三季實施庫藏股的總金額達157億美元，這代表買回自家股票成了波克夏歷來最大投資。

這實在與巴菲特數十年來的投資思維背道而馳，股神過去多年來一直抗拒回購波克夏股票。

分析師指出，巴菲特打破慣例大買庫藏股，有一主要原因是現在大型收購獵物難尋，以波克夏集結鐵路、食品製造、保險、家具、珠寶零售等事業的帝國規模來看，能符合巴菲特收購標準的公司少之又少。

即便巴菲特砸下數十億美元回購自家股票，截至9月底止，波克夏手頭的現金與公債加起來還有1,457億美元。

Argus Research金融機構研究部門主管畢嘉（Stephen Biggar）表示，對波克夏進行再投資及收購其他公司都試過後，實施庫藏股成了巴菲特消耗現金部位的最後選項。

(工商 )