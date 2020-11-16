郭彥均、莎莎近日主持八大綜合台《WTO姐妹會》，談論各國交通文化。郭彥均意外談及差點發生車禍意外的經過，他幾周前開車上高速公路，一路平順駛出隧道，眼前視線突然由黑轉亮，才看清前方是排隊車潮，「我緊張的像踩F1賽車的煞車，直接大力踩到底才煞住，幸好最後沒事，但下一秒我就聽到『碰』一聲，後方的車撞上另一輛車了」。

加拿大泰樂則認為台灣大眾交通工具比加拿大好一百萬倍，匈牙利Christina則形容在台北開車像是上戰場，「記得第一次開車上路時，我只能一直往前走，因為旁邊的汽機車貼太緊，根本沒辦法轉彎，從此以後我就決定不在台北開車了」。對此，郭彥均也表示開車雖然會遇到令人暴怒瞬間，偶爾還是會有小確幸。

蔡允潔自認是停車三寶。（八大提供）

郭彥均有一次為了剪頭髮，早上10點到東區，很幸運立刻找到車位，令他相當開心：「當下我就想說，天啊！我是人生勝利組，接著就把車子停在那一整天，帶著女兒坐捷運去花博玩、吃晚餐，直到晚上再回去開車。」興奮直喊：「因為周日在東區路邊停車不用錢，找到車位起碼省了我300元，真的超划算！」

聊到開車，來賓蔡允潔自稱是女版周杰倫，形容自己就像是「頭文字D」，飄移、甩尾絕對安全，「但是停車技術不太行，我是停車三寶」，停車成了她的最大罩門，她回憶剛買新車時，因為車子大小跟舊車不同，操控上還在適應，停車時在同個石墩就撞兩次，還把車頭撞爛，「第二次送去維修時，接到車廠電話，『蔡小姐，我們會送妳前車雷達，已經幫妳裝好囉，希望妳不要在同個地方再撞到了』。」讓她哭笑不得。

(中時 )