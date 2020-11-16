美國生技大廠Moderna的新冠疫苗第三階段的初步試驗數據顯示，有超過94%有效的優異成績，再度替全球疫情揭開一線曙光，讓道瓊期指盤前急漲500點，雖較上周輝瑞公布好消息後大漲1500點的漲幅還小，但仍激勵郵輪股盤前大漲逾10%，遠端經濟受惠股持續下挫。道瓊指數周一(16日)開盤大漲336.68點、以29,816.49點開出。

截至台北時間16日晚間10點35分，道瓊指數上漲325.58點或1.10%、暫報29,805.39點；標普500指數上漲24.12點或0.67%、暫報3,609.27點，站上3,600點關卡；以科技股為主的那斯達克指數下跌36.00點或0.30%、暫報11,865.28點。4大科技巨頭除Google之外全面走跌，尤其以亞馬遜受挫最深、跌幅達1.22%，視訊軟體平台Zoom股價大跌逾6.84%。

台積電ADR股價沒有受到科技股普遍下跌影響，開盤大漲5.45%，台灣晶圓代工二哥聯電ADR股價也大漲2.52%。

至於近期受到做空機構衝擊的大陸新能源車股，蔚來汽車股價大跌5.95%，小鵬汽車股價上漲6.76%，理想汽車股價上漲1.67%。

不過，歐美新一波疫情仍相當嚴峻，根據最新數據指出，新冠疫情已經讓全球超過5,440萬人確診，更有超過130萬人因此死亡。加上部分產油國原油有生產持續恢復趨勢，導致國際油價早些時間一度下跌，但在疫苗好消息出爐後，推動漲勢大漲超過3%。

(中時新聞網)