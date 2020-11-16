美國國務卿龐培歐說「台灣不是中國的一部分」、美國國務院發言人說「美國長期實施一中政策，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同。」國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，國際法規範最重要的原則是「禁止反言原則」，一個國家最高位階官員第一次對外表達的國際法意見，就是該國確定的法律立場；就台灣主權歸屬問題，美國第一次自行表達意見的官員，是1950年杜魯門總統發表的「福爾摩沙聲明」，因此台獨份子和一些美國官員想方設法要推翻國際法既定的台灣領土的主權歸屬，都是枉然。

蔡正元在臉書發文指出，美國國務卿龐培歐說「台灣不是中國的一部分」，一個選舉失敗的國務卿或總統，已經喪失人民委任狀，people’s mandate，對外發言已無國際法效力。

他也指出，美國國務院發言人說「美國長期實施一中政策，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場。」這位發言人的說法有誤。

他說，中國共產黨是一個政黨，政黨不可能擁有領土主權，國際法規範寫的很清楚，只有「主權國家」有資格擁有領土主權，其他「殘存國家」 Rump State或「自治共和國」都沒有領土主權，更別說政黨了。北京不可能笨到會認為「中國共產黨擁有台灣主權」，美國國務院發言人會不會太離譜了。

蔡正元表示，至於華府的「一中政策」和北京的「一中原則」有什麼不同，在國際法上不重要，但美國官員的國際法水平是不應該犯這種錯誤；國際法規範最重要的原則是「禁止反言原則」estoppel，一個國家最高位階官員第一次對外表達的國際法意見，就是該國確定的法律立場，以後該國官員有任何相反的意見，一律無效。

他說，就台灣主權歸屬問題，除了開羅宣言、波茨坦公告外，美國第一次自行表達意見的官員，是1950年1月5日杜魯門總統發表的「福爾摩沙聲明」，杜魯門的說詞摘錄如下：「美國政府堅守國際關係的誠信，要求國際尊重中國領土完整。這個原則經由聯合國大會1949年12月8日決議再度確認。1943年12月1日的開羅宣言聲明、1945年7月26日簽署的波茨坦公告，這些條款於投降時為日本接受。美國與其他同盟國均接受中國在該島行使權力。」

因此，美國對台灣主權不是沒有立場，而是立場早已確定，現在只想裝糊塗，所以在杜魯門之後，任何美國官員的說法抵觸開羅宣言和波茨坦公告，一律無效。

蔡正元強調，雖然台獨份子和一些美國官員，一直想方設法要推翻國際法既定的台灣領土的主權歸屬，都是枉然，真的要改變這個既定秩序，只剩下一個辦法，就是用武力或其他辦法強迫任何足以代表中國主權的官員，公開聲明台灣不是中國領土，否則一切都是枉然。

(中時 )