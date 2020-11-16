新北市淡水區晚間傳出一對男女輕生案，警消抵達現場時2人已無生命跡象，初步了解男子年齡19歲，女子20歲，兩人是台北海洋科技大學在學生，晚間被發現陳屍在水源路一處集合社區套房中，現場勘查發現黑炭等器具，並無外力介入。詳細案發經過，警方正在調查中。

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