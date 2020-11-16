台北海洋科大學生與女友疑輕生 陳屍淡水套房內 22:502020/11/16 中時新聞網 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水傳大學生輕生案。(翻攝海洋科大官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區晚間傳出一對男女輕生案，警消抵達現場時2人已無生命跡象，初步了解男子年齡19歲，女子20歲，兩人是台北海洋科技大學在學生，晚間被發現陳屍在水源路一處集合社區套房中，現場勘查發現黑炭等器具，並無外力介入。詳細案發經過，警方正在調查中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時新聞網) #輕生 #陳屍 #晚間 #現場 #專線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美女護理師離奇跪姿亡 父泣訴：遭副院長性侵後愛上他 19:262020/11/16 兩岸 大學一再發生憾事 教長表示擔憂與悲痛 09:302020/11/16 生活 吳青峰登雲門把演唱會當藝術節辦 04:102020/11/15 娛樂新聞 《傳產》學宿一床難求 出租投報率香 11:412020/11/16 財經 學童認識大肚山文化 手作地瓜圓、紅土鹹鴨蛋 10:202020/11/16 寶島 自揭心理曾嚴重受創 管中閔校慶喊話：台大學生一個不能少 10:032020/11/15 生活 大學宿舍抽不到 義守、成大房東發大財 14:422020/11/16 房市新訊 新北青年就業公民審議提12建議 勞工局納參考 17:362020/11/16 政治 校園接連傳憾事 呂秋遠：當個角落生物並沒有不好 09:192020/11/15 生活 台南最大型貓咪聚會25日登場 「子瑜媽」將現身與毛孩同樂 18:152020/11/16 寶島 社會熱門新聞 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 台北海洋科大學生與女友疑輕生 陳屍淡水套房內 - 社會 李宗瑞翻版？正妹睡醒驚下體飄「濃厚精味」 揭真相崩潰 - 社會 國道心肌梗塞 他搥胸硬撐送乘客到站 遭砍薪剩1.1萬 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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