行政院「冠軍牛肉麵用萊牛」圖卡記者會引發怒火，發言人丁怡銘雖辭官，其實只是棄車保帥，企圖滅火止血，絕非蘇內閣幡然悔悟。光從政院幕僚被抓包在立院公然製作「哏圖」，政院至今不肯認錯，祕書長李孟諺答詢仍堅稱「初步判斷沒有違反行政中立」，就可看出政院已將網軍體制化、對政敵作暗黑攻擊，視為理所當然，毫不在意自己淪為昔日痛批的「賊仔政府」，惡質心態令人不寒而慄。

民進黨政府的網軍，從農委會去年被踢爆花1450萬元養網軍，且早在 106、107年就砸大錢搞網軍，之後一路進化。選舉網軍幕僚以機要身分，隨主子進入政府體制，甚至用公帑擴充編制，在各部會、甚至各司處以不同職稱安插「小編」，互通聲息，只要與主子敵對，「小編們」開始結合外圍側翼，發文、製哏圖帶風向，發動一波波攻擊。副總統賴清德在黨內總統初選，被修理到公開求饒，就是血淋淋案例；對自家人都如此，遑論對待在野政敵？

先前政院幕僚被逮到在立院作哏圖攻擊在野黨，就是走慣夜路之後「習慣成自然」，自以為不會被發現。被抓包後，兀自硬拗是解釋政策；但若是解釋政策，內容何以是攻擊在野立委、媒體？何以迅速流傳側翼粉專？何以哏圖不註明「行政院製作」，甚至放上官網？領人民納稅錢（包括在野黨人士）的政策幕僚，扮演執政黨攻擊手，這叫「沒有違反行政中立」？

更可惡又恐怖的是，當政府大員習慣性地花公帑豢養網軍，用以攻擊自家政敵或在野黨而屢試不爽後，即使東窗事發，仍臉不紅氣不喘地狡辯「政策說明」，官箴敗壞、紀律蕩然且無恥至斯，無怪乎久而久之，連拿牛排館、牛肉麵業者等小老百生當炮灰的「賊仔政府」行徑，都絲毫不覺得不妥。《司馬中原講鬼》有句名言「全世界的人都怕鬼，恐怖喔，恐怖到了極點喔！」對國人，最可怕的鬼就是這種只求利益、毫無正義的官員，不僅恐怖到極點，更可惡到極點。

(中時 )