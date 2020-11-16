《每日郵報》16日報導，紐約麥迪遜廣場公園發生1位母親帶著2名小孩散步時，卻遭綁匪試圖奪走還躺在嬰兒車的小孩。正當地方媽媽嚇得花容失色，大聲尖叫時，旁邊恰好經過1位MMA格鬥家；只見該名選手猿臂一伸，一個翻身，一記裸絞成功將歹徒降伏於地。

報導指出，擁有6年柔術經驗的坎斯萊(Brian Kemsley)，當時和女友漫步於曼哈頓麥迪遜廣場公園。正當兩人你儂我儂好不開心時，旁邊一陣尖叫聲瞬間喚醒坎斯萊的格鬥雷達。

只見1名驚慌失措的母親，一手保護著懷中小孩，另一隻推著嬰兒車的手不斷做出阻止動作，口裡還喃喃喊着「放開我的小孩」；地方媽媽旁邊則是1名暴徒，不停地想奪取嬰兒車裡的小孩。

歹徒的暴行看得正義感強烈的坎斯萊義憤填膺，飽經訓練的他虎驅一躍，上前阻止惡棍的獸行；隨後一記裸絞，成功將歹徒制伏於地。

裸絞這種技術雖然常見，但練成的人攻擊力極強，而坎斯萊正好是這樣的人。根據柔道教練的說法，隨著頸動脈遭對手絞住，流向大腦的血液會遭到阻斷，腦部在缺氧的狀態下，儘需數秒便會休克，嚴重的甚至會造成腦部傷害，並帶來永久後遺症。

MMA格鬥選手裸絞伏魔。

不過，坎斯萊顯然相當手下留情，他從頭到尾沒有鎖死歹徒，而只是想制伏他讓其無法施暴。因此，歹徒還能掙扎長達15分鐘，直到警方前來逮捕。目前歹徒已送醫治療。

坎斯萊謙虛地回答，儘管當時歹徒一直辯稱「你怎知這是她的孩子，是我的！」但是，任何一個男人看到一個女人和她的孩子在尖叫時，都有責任伸出援手。

(中時新聞網)