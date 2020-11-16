牛肉麵假新聞重創政院！丁怡銘辭職獲准《頭條開講》完整版 2020.11.16 周玉琴 林嘉源

前行政院發言人丁怡銘因失言請辭下台，16日凌晨在臉書PO出與冠軍牛肉麵店業者的簡訊內容，不過卻遭老闆打臉，根本沒有與丁怡銘聯繫。對此，台北市議員王世堅直言，他此舉是取暖不叫道歉，並痛批行政院用國家機器惡整牛肉麵店，王世堅還送上「深自反省，重新振作」8個字給蘇揆和丁怡銘。

王世堅16日在政論節目《頭條開講》中表示，丁怡銘此舉叫取暖，不是道歉，發言人是行政院長的化妝師、救火隊，可是你當化妝師的妝都花了；當救火隊的自己都失火，那你還當什麼當？他是非常清楚是不適任，本來他辭職下台，我們不評論他。

王世堅指出，現在問題是他那種傲慢耍陰的心態又跑出來了，「他現在就是說，人家被害人友傳簡訊體諒我，像這些我都覺得在耍陰的，而且很傲慢，你錯了就錯了，承認下台這樣才是止血」，若再拖下去，丁怡銘就成行政院的釘子戶， 就是他等於在那樣子擺爛，這樣反而不好。

對於丁怡銘請辭的過程，王世堅直言，「以我對蘇貞昌的了解，他是跟他辭了就准了？不會，因為丁怡銘真想辭，誰也留不住，真想賴，誰也趕不走，辭的這麼不甘不脆，事後還要講東講西，那我覺得這就賴皮了，非常不好」。

王世堅也批評丁怡銘的心態傲慢，並再度以衛生紙之亂為例抨擊他貪心和自以為是，以及在院會後耍陰修理柯文哲，而把拖無辜的牛肉麵店下水，用國家機器對付牛肉麵店，引起民眾反彈。

王世堅感嘆，全國的牛肉麵店、小吃店已經被疫情摧殘八九個月，現在又要被國家機器惡整，他認為這次絕對是錯了，並送給蘇院長和丁怡銘8個字，「深自反省，重新振作」，唯有如此，這才是國家之福。

(中時新聞網)