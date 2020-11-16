即將建城300年彰化縣，目前人口數逾126萬人，躍居台灣人口第一大縣，但迄今無五星級飯店，也無頂級的大型影城，與比鄰台中市相比，頓時黯然失色。曾是「一府二鹿三艋舺」的彰化縣鹿港鎮，為重拾昔日風華，彰化縣政府計畫透過鹿港轉運站的投資案，招商引資，一圓五星級飯店與大型影城的美夢。

彰化縣在清雍正元年（1723年）正式設縣，再過三年，即2023年適逢建城300年。鹿港可說是彰化縣明珠之一，去年榮獲台灣經典小鎮殊榮，包括有鹿港天后宮及鹿港龍山寺兩處國定古蹟，且文化薪傳國寶工藝師，是全台灣密集度最高，吸引國內外觀光客到訪，每年觀光客800萬人次，但如何將此旅遊的消費力，留在鹿港消費，而不是讓遊客當天往返，因此，五星級飯店、大型影城及交通轉運站，成為鹿港攬客留宿的必要條件。

鹿港發展觀光，首要解決的是鹿港地區停車空間，且鹿港白天很熱鬧，但是夜間的活動，較為沉靜，必須增加夜間活動的可看度，並將當地的美食，一一呈現，因此，縣府推出興建複合式交通轉運設施大樓的鹿港轉運站，可增加觀光亮點。

誠如彰化縣長王惠美所說，彰化縣過去土地，都閒置未整合開發，縣府近年非常積極將土地，予以活化，鹿港轉運站也是彰化縣政府首件的BOT案件，透過活化的過程，不僅促進地方發展，也發揮轉運站機能，進而帶來更多的人潮。

鹿港轉運站大樓，適合包括飯店業、商場、美食街及影城等行業進駐，因為前有生態公園，且縣府近期投資二千多萬元整理；另外，鹿港轉運站旁，還有鹿港運動場，因此，縣府認為在此投資飯店，絕對是有很好的效益。

(工商 )