孫協志、王仁甫近日主持民視《幸福保衛戰》，收視開紅盤，平均收視1.57，觸及人數840,000人次，25-49歲平均收視0.76，觸及人數高達177,000。孫協志、王仁甫聞訊興奮直說：「感謝粉絲支持，還有幕後團隊全力守護我們，讓我們無後顧之憂，也謝謝來挑戰的來賓，克服心中恐懼完成任務，讓節目這麼精彩。」

孫協志與王仁甫坦言：「超級開心，能讓所有的觀眾朋友感受到幸福和快樂，是節目的最大宗旨，我們會更努力的！真心感謝大家！」節目中阿弟真摯一段話感謝老婆不離不棄，陪伴零收入的他一起吃苦共患難，更帥氣哼歌挑戰「步步高昇」登高，平均收視高達1.87，觀眾們用行動支持阿弟。

阿弟（左起）感謝老婆不離不棄。（民視提供）

而八點檔《多情城市》「章純CP」來挑戰，更是讓粉絲瘋狂，不少粉絲大讚這是虛實整合的奇蹟，可以看到心中最佳CP一起「假戲真做」，滿足他們心中幻想，Gino曾誓言不玩登高遊戲，為了節目戰勝自己懼高，挑戰遊戲成功登高6尺，平均收視更高達1.94。

(中時 )