繼量販通路家樂福、愛買相繼加入外送平台戰局，擴大顧客觸及率後，據悉，全台店數最多的超市龍頭全聯福利中心，也不打算放過外送這塊大餅，將攜手外送平台合作，最快將在12月上線，不僅如此，還預計一次跟foodpanda、Uber Eats兩大平台合作，以全聯目前的市占率來看，將為零售通路外送市場投下一顆震撼彈！

事實上，全聯董事長林敏雄2019年底在媒體餐敘時就曾透露，兩大外送平台foodpanda、Uber Eats都有找全聯合作，公司正在評估中，若順利的話2020年也有機會加入。

值得一提的是，全聯數位轉型大計之一的「實體電商」計畫，預計在今年底、明年初上線，屆時除了「線上訂購、到店取貨」外，也將有一塊「線上訂購、宅配到府」的服務規劃，亦是瞄準有「外送」需求的顧客，將為民生通路零售市場帶來怎樣的改變，備受外界關注。

從量販超市外送競爭來看，家樂福最早擁抱外送市場，2019年11月相繼攜手foodpanda、Uber Eats合作，愛買則於2019年12月中攜手foodpanda合作。今年初碰到新冠肺炎疫情爆發，民眾外出意願降低，外送平台服務正好發揮作用，帶動當時外送訂單倍數增長，即便疫情相對趨緩後，也維持一定的客群。

家樂福表示，目前跟foodpanda合作的外送門市共81家（包含51家量販、30家便利購），另跟Uber Eats合作門市有61家（包含26家量販、35家便利購），近日將再新增4家便利購。以家樂福目前全台131家門市來說，可外送門市占比相當高。

家樂福並指出，目前外送平台帶來的訂單量，已占整體電子商務（包含家樂福線上購物）訂單約四成，營業額占比約17％，目前可外送商品超過2,500項，未來目標增至3,000項，消費者購買商品以生鮮、鮮奶、飲品類居多，平均客單價約400元。

愛買則表示，目前跟foodpanda合作的外送門市共14家，僅桃園店未上線，隨著店數的擴增，單月訂單數是甫上線時的5倍，可外送商品逾3,400項，也是剛上線時的6.8倍，觀察消費者偏愛購買生鮮（蔬果、肉類等）、泡麵、零食、冷凍食品等，以午、晚餐前為採買高峰，平均客單價約500元。

(工商 )