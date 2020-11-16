焦志方、王月主持年代MUCH全新料理美食節目《美味SO MUCH》，以最親民、當季的食材，加上淺顯易動的料理方式呈現，無論是料理好手或是菜鳥主廚，都能輕鬆上菜。料理節目百家爭鳴，焦志方一點都不擔心，擁有24年主持經歷的他自豪表示，自己可說是最專業的「幫廚」。而零下廚經驗的王月則突破自我，洗手作羹湯，證明料理新手也能端出好菜，她笑稱自己錄影時拿刀，連導播都害怕。

王月以往都靠女兒妹子料理三餐，因為女婿的工作即將外派出國，王月以後得自己煮飯給自己吃，因而成為接下節目主持的契機，妹子也特別帶著王月的孫子阿侖一起到錄影現場探班，搶先試試王月練習廚藝的成果。儘管廚藝待加強，王月也鼓勵很多不常下廚的觀眾，在後疫情時期一起進步成為料理高手。

焦志方（左起）與王振權老師專心料理。（年代提供）

節目首集主題為「森林裡的奶油─酪梨」，全身都是寶的酪梨，在外國餐桌上非常普遍，但對於國人似乎還有些陌生，首播當集由國王御廚王振權老師示範數道酪梨料理，讓酪梨不再僅限沙拉冷盤，加熱後的酪梨口感入口即化，帶來全新味蕾感受。

(中時 )