在《甄嬛傳》中，大家都知道甄嬛的妹妹除了玉嬈，另一個就是浣碧了！起初甄嬛並不知浣碧真實身分，直到要入宮前，父親甄遠道才跟她說，其實浣碧是她同父異母的親妹妹，要她日後好好照顧她；當甄嬛知道浣碧是自己親妹妹後，她對浣碧也開始有了不一樣的情感。

圖/ 翻攝自網路

當浣碧要嫁給果郡王的時候，甄嬛向皇上請求收浣碧為義妹，以鈕祜祿家二小姐的身分出嫁，內務府也送上了幾個比較好的名字讓浣碧選。只是因為浣碧是義女，所以只能從玉不從女，此時的浣碧非常生氣，覺得自己並不像鈕祜祿家的親身女兒。

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最後浣碧選了「玉隱」，一般人會認為浣碧是為了告訴甄嬛，自己日後會好好保守祕密，不會張揚說出去，但實際上並不是這麼一回事。原因是「玉沁」的沁有下垂、滲入之意，意指她從一個婢女變成鈕祜祿家一份子；「玉喬」的喬有低往高之意，也意指她從婢女搖身一變成側福晉。

雖然浣碧書讀得不多，但這其中的含意她倒是明白，於是最後選擇了較為好聽的「玉隱」。而甄嬛看似表面上處處為浣碧著想，實際上卻用名字來打壓浣碧；畢竟當初浣碧也是用不是太高明的手段，才得償所望嫁給果郡王，這也讓甄嬛相當走心。

(中時新聞網)