香港知名電競實況主馬俊怡（Rose Ma）外型甜美、身材火辣，不只被封為電競女神，還因撞臉日本前「AV天后」明日花綺羅，而有「港版明日花」之稱，但今年8月她卻被爆曾下海的黑歷史，甚至有不雅床照外流，對此，她未多做回應，相隔4個月，她今（16日）終於公開現身。

據《東網》報導，馬俊怡和小雲寶寶、陳嘉儀等一票實況主出席活動，這也是她捲入風波後首次公開露面，但她全程避談不雅照事件，表示不會再回應之外，至於是否擔心會有第二波不雅照？她也大方說：「有什麼好擔心？如果擔心，我不會還在這裡」，更強調自己不會被打倒，也不會因為別人說的話去自殺，坦言這期間心情都很好，仍會直播與粉絲互動。

馬俊怡神隱4個月公開現身，看起來已經走出不雅照陰霾。（圖／翻攝自東網）

雖然4個月沒現身，但馬俊怡9月開了香薰蠟燭工作坊，教人製作香薰蠟燭，被問到是不是想轉型？她則坦言入行是為了賺錢和成功趕，現在希望做自己有興趣的事，但幕前工作還是會同步進行。

香港論壇8月瘋傳一張男女接吻床照，女方臉上的痣和馬俊怡的十分相似，因此馬俊怡遭疑是照片女主角，但也有人認為兩人外形完全不同，並表示這張照片1年前就出現過；另外，馬俊怡還被爆曾在夜總會當媽媽桑，不但親自下海服務客人，還多次帶小姐進出私人會所、酒吧，掀起網友熱議。

當時，馬俊怡的的經紀人阿男曾在其臉書專頁代為發聲，但只稱已尋求法律意見，不方便作出任何回應，就被懷疑是否默認傳聞；而馬俊怡事發後過了一個月，才PO出一張低頭坐在窗前的照片，看似心事重重，並寫下：「Thank you all」，引來網友替她加油打氣，如今看來她已經走出低潮。

(中時新聞網)