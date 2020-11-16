眾人最推劉乃潔，余函彌被指認不出。(圖／翻攝自劉乃潔臉書、余函彌IG)

曾轟動一時的「台大五姬」，即使畢業多年，並在各個領域有好表現，仍不時會被鄉民拿出來討論，近日有網友在PTT分享5人近照，勾起大家滿滿回憶。

「台大五姬」分別為「農推蔓」翁滋蔓、「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔及「獸醫乃」劉乃潔，5人的亮麗外型和出眾氣質，至今仍讓人難忘懷，有網友就曬出她們的近照及整理社群帳號，引起熱議。

網友看了後大推劉乃潔，「乃姬還是狂勝」、「唯一只服乃姬，人正又有內涵」，還有人認為「余大崩壞」、「資工彌怎麼變這麼多」、「匡的仙氣沒了」，但仍有不少人支持余函彌現在還是很美，且副業做的很棒。

其實，劉乃潔是5人唯一沒進演藝圈，畢業後到英國劍橋大學念書，並受邀到英國國會發表研究，並順利拿到博士學位，成為五姬中唯一的博士；翁滋蔓進演藝圈後，在戲劇、主持、歌唱都有發展，雖近年鮮少拍戲，但今年初被闊少當街捏屁股、吸大腿，再次登上媒體版面。

翁滋蔓、陳匡怡、吳依潔。(圖／翻攝自翁滋蔓、陳匡怡IG、吳依潔臉書)

吳依潔畢業後成為新聞主播，和嫁給神旺大飯店董事長蔡衍榮獨子蔡紹仁後，專心相夫教子，保養得宜看不出是2個孩子的媽；有「小周慧敏」之稱的陳匡怡，因演出電視劇《我可能不會愛你》中Maggie一角爆紅，之後也參與戲劇、電影演出，不過近來鮮少出現幕前。

而余函彌本和同為台大畢業的「工工花」吳思嫻合組團體「X.O.X.O」出道，也有演出戲劇和主持，原本星路看好，卻因不適應演藝圈退出，轉行經營服飾店，不過模樣變化大，常因整容成為話題。

(中時新聞網)