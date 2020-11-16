據香港《大公報》報導，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對那些有涉「獨」謀「獨」惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施。立場鷹派的中共官媒《環球時報》今天傍晚發表社評，直接點名「島內蘇貞昌之流的惡劣『台獨』表現早已世人皆知」。

社評稱，眾所周知，在過去幾年裡，島內的「台獨」勢力日趨猖獗，他們不斷煽動民粹情緒，勾連外部勢力，加緊推動「台獨」分裂。一些勢力還企圖操弄「修憲」「制憲」「公投」，嘗試推動「法理台獨」。這一切對大陸維護國家主權和領土完整這一底線形成了公然挑戰。

社評稱，制定「台獨」頑固分子清單是打擊、遏制「台獨」分裂勢力的重要舉措，是大陸決不容忍分裂國家行徑的明確意志宣示。島內蘇貞昌之流的惡劣「台獨」表現早已世人皆知，他們近期「修憲謀獨」的策略在島內外被廣泛識破。制定清單，就是對這些「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警告。

社評指出，不僅《反分裂國家法》、《刑法》、《國家安全法》都設有「分裂國家罪」，「台獨」頑固分子是當前犯下這一罪行的首惡群體。大陸制定「台獨」頑固分子清單將對這個首惡群體形成巨大震懾，這個清單不是空洞威脅，尤其是它將終身追責，「台獨」頑固分子躲得過初一躲不過十五，將遭到懲罰的噩夢勢必追隨他們一生。

社評警告，被列入清單者將被依法制裁，還可能被追究刑事責任，意味著他們將再也不能踏上港澳和大陸的土地，竄訪其他國家也將變成危險之旅。總之，這個清單將成為長期懸在他們頭上的達摩克利斯劍，說不定什麼時候就會落下來。

社評喊話，「台獨」分子及其金主等主要支持者休要存僥倖心理，以為隔著海峽、又有個別國家的保護，他們就可以為所欲為了。往前看，這一灣海峽很淺，根本擋不住來自大陸的正義懲罰，他們的命運充滿變數。正所謂「別看今日鬧得歡，小心日後拉清單」。

社評警告，「台獨」分子都需懸崖勒馬，避免進入「台獨」頑固分子的清單。已被列入清單的更需棄暗投明，爭取戴罪立功，掌握個人命運的主動。他們不妨去大歷史中看一看，叛國者有幾個好下場的？今天的中國大陸已經有充分能力伸張歷史的正義，讓天網恢恢疏而不漏不僅是宣言，而且成為叛國者們的現實命運終點。

社評表示，「台獨」頑固分子清單只針對極少數罪大惡極者和他們的金主等主要支持者，不會針對受他們蠱惑的那些普通島內民眾。廣大台灣同胞的合法權益必將得到充分保障，這是大陸以任何方式解決台灣問題始終不會忽視的宗旨之一。對此，陸委會的回應完全是用「台獨」意識綁架台灣人民，妄圖將台灣人民推到前台，為「台獨」分子的惡劣行徑買單、當擋箭牌，用心何其歹毒。在此我們也誠懇希望島內的廣大同胞們與頑固「台獨」勢力劃清界限，不要錯上他們的謀「獨」戰車。

社評稱，歷史將看到，會有一批「台獨」頑固分子遭到嚴厲制裁，還有一批他們當中的人最終被押上審判台，或許還有其中一些人被消滅。中國決不會允許自己的台灣分裂出去，這決定了「台獨」頑固分子各自遭到判決的性質。那些極端分子對國家和人民犯下的罪行是他們遲早要還的一筆賬。

(中時 )