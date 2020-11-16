亞太15國在昨日簽署的全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），但美國並不包含在內。有分析師認為，在美中緊張關係和對去全球化擔憂加劇的背景下，RCEP的簽署，對大陸而言是一手「奇招」，可以取得了三項成就，因其顯示東南亞追求貿易一體化經濟利益、大陸仍在經濟上保持開放，以及亞太如日本、南韓等美國盟國，在經濟政策上不想「選邊站」的訊息。

根據《CNBC》報導，RCEP協議覆蓋了22億人口的市場，約佔全球人口的30％，在全球經濟規模的佔比也約為30％，或約26.2兆美元，且涵蓋範圍比「美國－墨西哥－加拿大協議」（USMCA）和歐盟更大。

分析人士表示，儘管RCEP的經濟利益微不足道，也需要數年才能實現，但鑒於美國在川普政府的「美國優先」政策下，降低了在亞太區的影響力，達成RCEP對大陸來說，是一次地緣政治勝利。但目前尚不清楚美國是否會在新的拜登（Joe Biden）政府下，和亞太地區的經濟體達成任何大型貿易協議的談判。

報導指出，花旗銀行研究部分析師表示，對大陸而言，簽署RCEP可說是一手「奇招」，這項簽署可以取得了三項成就，分別是顯示東亞對商業非常開放，也認識到深化貿易一體化的經濟利益；大陸加入RCEP，能淡化外界預計大陸在「雙循環」政策下，更依賴國內經濟的預測；亞太地區經濟體在經濟政策方面，不想在美中之間做選擇，即使是日本、南韓等與美國有強大安全聯盟的國家，也是如此。

不過，也有許多觀察家認為，與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相比，RCEP的貿易協議較弱，由於許多RCEP成員國間的關稅已經很低，因此RCEP的直接經濟利益是有限。

此外，印度因擔心RCEP將導致大量廉價大陸產品進口，進而傷害印度製造商，而未加入該協議。不過RCEP協議仍為印度的加入保持開放的態度，日本等部分RCEP成員國認為，印度的存在，在制衡大陸的經濟地位上很重要。

(中時新聞網)