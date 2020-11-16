行政院長蘇貞昌明將赴行政院進行施政報告，蘇揆在行政院發言人丁怡銘請辭後，今天主持睽違1年多的「食安會報」。蘇揆表示，美豬問題一定會根據蔡總統「食安五環」政策，讓國人安心、國家安全；且會謙虛傾聽意見。有食安委員建議，政府應建立有系統性的風險評估及風險溝通方法，如仿效疫定期召開記者會，讓外界知道可完整有系統性的了解議題。

蘇揆表示，國人關心的美豬問題，政府一定要以守護國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範，並要求清楚標示，落實監督。也依照蔡總統「食安五環」政策，從源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督，為國人安全健康嚴格把關。

蘇揆表示，我國在防疫上守得相當有成績，政府超前部署，小心謹慎，要求國人儘量減少密集空間群聚及大型集會，但行政院食品安全辦公室及跨部會等，已持續就食安議題召開超過60多場會議，其中包括11場跨部會會議，也將食安稽核與政策報告，提供委員參考指教，並彙整委員意見，作為相關部會推動指引。

蘇揆指出，今日特別邀集相關部會及食安委員召開食安會報，希望藉此能交換意見、形成共識，透過大家共同協力，使我國食品安全能做到讓國人安心及國家安全。

有關「就進口豬肉及內臟之萊克多巴胺殘留量容許值，應有風險評估與風險溝通，並避免衝擊本土飲食文化及下一代飲食安全」提案，農委會主委陳吉仲說明，政府將盡全力針對於民眾有疑慮的部分要求清楚標示，不過目前國內1年屠宰800萬頭豬隻，市場供過於求，其中約有300萬頭豬隻內臟被作為堆肥或飼料使用。如果從國外進口內臟，有清洗、包裝、運輸及冷鏈等成本，而且國外冷凍內臟也不符合大部分國人的飲食習慣，國人不必過度擔心。

對此，蘇揆表示，進口豬肉內臟的萊克多巴胺容許值，衛福部、農委會應要做好把關，並加強風險評估及溝通等相關作業。對於飲食文化等，如肉品標示皆要露出、監督管理，關於下一代飲食安全，除了學校營養午餐團膳契約一律採用國產豬肉；另外，相關國產食材及業者的獎勵與要求，並強化食農教育，相關部會應加強進行教育宣導及監督管理。

針對「進口豬肉及其再生製品需明確標示產地」提案，蘇揆表示，衛福部應強化宣傳、嚴格落實已發布的行政命令，包括從邊境到市場，乃至於餐桌的源頭管理、邊境管理查驗等，經濟部等相關部會也應落實明確標示肉品產地資訊。另外，針對食安委員關切的敏感族群如何選擇肉品問題，衛福部也要加強與民眾溝通，利用多元化方式加強宣導，讓民眾清楚辨別，方便選購。

對於有委員建議，政府應啟動另一波民眾健康方面的教育，若大部分民眾都接受科學數據或有效溝通，從銷售通路的上中下游，大中小盤，並列出上游購買來源、加上好的標示等，相信許多理性的民眾會接受。明年1月前，政府應該要有一波有證據力的完整溝通，相信可以化解部分民眾的疑慮。

另有委員建議，政府應建立有系統性的風險評估及風險溝通方法，在評估階段即可把相關利害人的擔憂列為評估的一環。關於國人飲食習慣等部份，肯定政府已經進行澄清，風險可能不像外界擔憂這麼大，因此應可從日常生活經驗或從消費者權益及產業思考，如何與政策對接。同時也建議可仿效疫定期召開記者會，讓外界知道可完整有系統性的了解議題。

蘇揆指出，政府作為如有引起外界的不了解或疑慮，涉及風險溝通，這樣的會議就是個很好的溝通，委員給予政府指導，讓他學了很多。

蘇揆表示，請相關部會及早完備法律不足之處，新的商業模式、消費模式及新的行為需要新規範，在法律尚未修改前，政府會朝以行政作為超前部署的方式努力。此外，應嚴格管理程序，對此，他對行政團隊的嚴謹有信心，也請大家放心。若有未設想或不周全之處，請各委員隨時指教，行政院食安辦一直都在，政府團隊也一定會謙虛傾聽意見，保持溝通管道。

(中時 )