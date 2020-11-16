季節即將進入冬季，但中印邊境軍事對峙仍在持續。據大陸國際事務專家表示，解放軍在近半年來與印度部隊在邊境對峙期間，曾在邊境地區的班公湖南岸動用微波武器擊退印軍，成功奪回被占山頭。這是目前已知訊息中，大陸首次將微波武器用於實際軍事用途。

《多維新聞》引述中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮近日在一個講座上的發言稱，中印兩軍在邊境對峙期間，印軍首先在班公湖南岸搶佔了兩個山頭，這兩個山頭是連接陣地，十分重要，被印軍佔領後解放軍的陣地遭到隔絕。

大陸網絡流傳的一篇2017年3月12日學術論文稱，解放軍微波武器已完成摧毀飛機試驗。（圖／鼎盛軍事）

金燦榮說，當時上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。前線部隊就此想到了「奇招」，：用微波武器。他說，「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐。」山頂上的印軍一刻鐘以後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」，最終解放軍將山頭奪回。

報導說，微波武器又叫射頻武器或電磁脈衝武器，它是利用高能量的電磁波輻射去攻擊和毀傷目標的武器，可以用來殺傷人員，也可以用於摧毀電子設備。

大陸網上曾有研究單位刊載一篇2017年3月發表的學術論文稱，「中國微波武器目前將進行飛機自衛、空間控制、壓制敵防空力量以及作戰指揮控制通信方面的一系列試驗。目前還成功研製吉瓦級高功率微波防空壓制武器，並進行了摧毀飛機等目標的試驗。」

報導說，數年前微波武器曾引起國防界的關注。2014年有美媒指出，美國海軍戰爭學院專門研究海洋法的教授說，中國大陸巡邏艇可能會使用這種隱密而不留痕跡的武器，對來自菲律賓、越南和其他國家的漁民進行威懾或襲擊。

報導指出，目前美國在微波定向能武器研究領域處於領先地位，大陸首次曝光其微波武器實戰應用，意味著這方面的技術研究已經取得重要成果。

美國駐古巴大使館2016年底傳出消息稱，有外交人員聽到「神秘聲音」後感到不適，2018年5月美國駐廣州總領事館亦報稱發生類似事件。《紐約時報》在2018年當時報導稱，專家相信駐古巴的美國外交人員可能是受到微波武器攻擊。

(中時新聞網)