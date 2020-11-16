「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 15日正式簽署，台灣被排除在外，外界憂心台灣經貿地位遭邊緣化。蘇揆晚間在臉書貼文，說台灣出口RCEP國家的貨，總額7成本來就享有0關稅；台灣要向外走出去，政府不必犧牲國家主權。

蘇揆在臉書圖卡中提及，美中貿易戰，供應鏈加速重組，台灣超前部署。而中華徵信也表示，新南向千大台商，總營收破4.26億元台幣。台灣三大方案吸引台商回流已達1兆1千億元。台灣出口RCEP國家總金額早就達到72％零關稅。

蘇揆表示，在全世界陸續出現疫情而封城時，今年是台灣GDP成長榮獲亞洲四小龍第一、台股指數最高的一年。就在此時，我們的經濟部次長已經搭上赴美的飛機，將與美國展開經貿對話。台灣在新南向國家的產品市占率、總營收雙雙節節升高。

他說，台灣要向外走出去，政府不必犧牲國家主權。增加國內產業競爭力、爭取全球供應鏈上的有利地位、在國際上替台灣多交朋友，才是正道。

(中時 )