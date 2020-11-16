建築業搶先加入彩繪列車的總太地產，將廍子段新案「心之所向」，成為捷運車廂「捷」足先登的廣告。（盧金足攝）

總太地產在台中捷運綠線2列車廂內，首度曝光廍子段新案「心之所向」，由社區頭家拍攝當主角。（盧金足攝）

台中捷運綠線16日起展開試營運，首日搭乘數突破7萬人次。（盧金足攝）

等了11年，台中市終於邁向捷運時代，也改變搭乘大眾運輸的習慣與選擇，台中捷運綠線16日起展開試營運，首日搭乘數突破7萬人次，台中捷運公司為開發盈收來源，推出5輛企業聯名彩繪列車，包括總太地產、FoodPanda、餐飲集團大鼎、大金、聲寶、三菱等企業品牌首發的彩繪列車，車廂也成為吸引眼球的超人氣廣告看板，

台中捷運綠線今日起展開為期1個月的免費試營運，許多民眾搶搭捷運上班、上學，直呼超方便，還有爸爸幫兒子來搭乘，計算上下班搭車時間，有民眾專程從台北、彰化來台中體驗嶄新的捷運。

特別的是，捷運車廂除綠色造型，還有五輛不同彩繪列車上路，其中，大鼎餐飲將鮮蝦料理端上列車外觀，車廂內以海景為主題，地面印上螃蟹、海螺等3D圖，營造漫步沙灘氛圍。

外送平台FoodPanda推出粉紅列車，在車頭印上招牌的可愛熊貓，車廂內部彩繪外送美食，很多搭車民眾使用外送平台解決三餐問題，「食」力驚人。

建築業搶先加入彩繪列車的總太地產，在限定2列車廂內首度曝光廍子段新案「心之所向」，落實共好理念，還請出社區頭家拍攝系列廣告，素人當主角，獲很多共鳴。

包括知名餐廳「阿爸的家」、「阿勇手作」、「Alisa.sa精油療癒」等，搭配「回家，遇見更好的自己」、「人生百味，有你就夠味」等暖心標語，乘客感受回家正是心之所向，呼應建案名，舉辦掃描QR CODE可參加暖心金句挑戰賽，總獎金高達9萬元，很多乘客對一字千金的挑戰賽躍躍欲試。

總太地產董事長翁毓羚說，總太地產以「心生活美學聚落」為號召，致力社區總體營造、凝聚住戶共識，創造安居樂業的共享、共好社區。

翁毓羚表示，繼一期「總太2020」進入交屋階段，在品牌軟實力助攻下，近千戶的二期「總太聚作」開案一年順利完銷，系列造鎮案正式來到三、四期「心之所向」，未公開即受首購、小家庭高度關注，加上成為登上車廂廣告首宗建案，更添話題性。

台中捷運公司董事長林志盈表示，今日起至12月15日試營運期間，民眾持電子票證即可免費搭乘，其中，松竹站、大慶站與高鐵台中站均可轉乘台鐵；松竹站是轉乘樞紐，潭子、頭家厝、豐原、后里民眾可搭台鐵到松竹站轉乘捷運進入市區，捷運站與台鐵站間設有連通道，可遮風避雨，轉乘指標明確。

(中時 )