原po表示，現在30歲的他月薪約15萬上下。但女友不但沒工作，還整天躺在家嫌他「沒房沒車」。(摘自靠北女友MY GIRL)

根據行政院主計部統計，108年全年本國籍受雇員工每人每月經常性薪資平均為44,114元，一位30歲的網友聲稱月入15萬元，抱怨無業的女友整天閒他「沒房沒車」，讓他想找新對象。不過網卻狂勸：千萬別放生！

原PO在「靠北女友my girl」表示，28歲時月薪8萬，現在30歲的他月薪約15萬上下。但女友不但沒工作，還整天躺在家嫌他「沒房沒車」，找好的房子說頭期款不夠，不好物件又看不上；想買車又說用不到太浪費錢，原PO質疑「人格分裂嗎？」

原PO表示，這個時代幾乎都雙薪家庭，女友卻一直說羨慕同學有房有孩子，他反問「那你同學不羨慕你不上班？」勸她找點事做，每天就只躺在家看劇，讓原PO認為還不如找個新對象。

不過貼文一出，網卻狂勸原PO「千萬別放生」，表示「感謝大德為民除害~

千萬別放生」、「你要專一啊，千萬別放生！」、「台北代表 謝謝你」。不過網友卻對原PO文章真實感到質疑，表示「有15萬換還換不到一個好的嗎？」認為根本是在編故事「吹的不夠大ㄟ，繼續吹啊」、「領薪水的15萬，還是乖乖寫故事吧」、「15塊吧，才有時間在這裡發文，15萬的話，沒那個閒功夫在這裡啦」。

(中時新聞網)